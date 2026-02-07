(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - Fiorentina e Torino pareggiano 2-2 al Franchi in un anticipo della 24/a giornata di serie A. Una beffa per la squadra di Vanoli, che pensava di aver conquistato una preziosa vittoria, in rimonta, ma è raggiunta da Maripan in pieno recupero. I granata avevano chiuso i primi 45' in vantaggio per la rete al 26' di testa di Casadei, ma in una manciata di minuti nella ripresa erano stati raggiunti e superati dai gol di Solomon e Kean, entrambi di bella fattura. (ANSA).