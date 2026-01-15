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(ANSA) - COMO, 15 GEN - Il Milan vince 3-1 a Como nell'ultimo dei recuperi della 16/a giornata di serie A e resta in scia all'Inter capolista, consolidando il secondo posto. I lariani giocano un ottimo primo tempo, anche favoriti dalla rete al 10' di Kempf, costringendo Maignan a fare almeno un paio di super parate per evitare il 2-0. Nel finale, un rigore per fallo di Kempf su Rabiot consente a Nkunku di pareggiare. Nella ripresa, un assist di Leao consente a Rabiot di ribaltarla ma Maignan deve ancora rispondere più volte a Nico Paz prima che Rabiot, l'uomo partita, segni il terzo gol al 43'. (ANSA).