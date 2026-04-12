(ANSA) - ROMA, 12 APR - L'Inter vince 4-2 in rimonta a Como e mette le mani sullo scudetto, trovandosi a sei giornate dalla fine con nove punti di vantaggio sul Napoli. Al Sinigaglia, la squadra di Fabregas spaventa i nerazzurri, andando suil 2-0 con Valle e Nico Paz. Prima dell'intervallo, Thuram accorcia e a inizio ripresa raddoppia per il 2-2, sfruttando due errori della difesa. Il Como ci riprova ma l'Inter è in controllo e chiude la sfida, e il discorso campionato, con un micidiale uno-due di Dumfries. Troppo tardi, per i padroni di casa, il rigore trasformato da Da Cunha per il 3-4. (ANSA).