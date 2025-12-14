(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La Juventus vince 1-0 a Bologna nel posticipo domenicale della 15/a giornata, tornando al successo dopo il ko col Napoli. I rossoblù possono recriminare per una traversa presa da Zortea appena prima dell'intervallo, ma nel primo tempo sono gli uomini di Spalletti a creare più occasioni, specie con Yildiz e McKennie, un cui fuorigioco fa annullare una rete realizzata da David. Nella ripresa, arriva la rete di testa di Cabal, da poco entrato insieme con Openda, e la Juve si trova poi anche in vantaggio numerico per l'espulsione di Heggem per fallo da ultimo uomo, potendo così difendere agevolmente gli importanti tre punti. (ANSA).