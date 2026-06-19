(ANSA) - CATANIA, 19 GIU - Circa 400 chilogrammi di hashish nascosti in scatole di cartone e trasportati con un fuoristrada sono stati sequestrati da militari della Guardia di finanza del comando provinciale di Catania che hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne per traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità. L'uomo è stato fermato dai militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria etneo nei pressi di Augusta, nel Siracusano. La droga, secondo stime degli investigatori, se messa in commercio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 3,5 milioni di euro. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Cavadonna, a Siracusa. (ANSA).