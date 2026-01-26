PADOVA. Sequestro record lungo le principali direttrici stradali del Veneto: la Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato un carico di oltre 7 tonnellate di sigarette di contrabbando, abilmente occultate all’interno di un autoarticolato e mascherate da una spedizione di chicchi di caffè arabica. L’operazione, una delle più rilevanti mai eseguite su strada nella regione, ha portato all’arresto del conducente del mezzo, un cittadino moldavo, ora in custodia cautelare in carcere su disposizione del Tribunale di Padova.



Il controllo è scattato intorno alle 20, quando una pattuglia del Nucleo Mobile del Gruppo di Padova ha notato l’andatura incerta del tir nei pressi della tangenziale nord. Dai documenti di trasporto risultava un carico apparentemente regolare: macchine usate per il caffè espresso, imballaggi e 21 bancali di caffè destinati a una società con sede a Bruxelles. L’ispezione del semirimorchio frigo ha però rivelato, dietro le macchine da caffè, la presenza di colli coperti da un telo.



La rimozione della copertura e l’apertura di alcuni cartoni hanno svelato 35.082 stecche di sigarette prive dei contrassegni dei Monopoli di Stato e recanti marchi contraffatti “Marlboro Red”, “Marlboro Gold” e “L&M”. Oltre ai tabacchi, sono stati sequestrati il mezzo pesante e il carico di copertura. Contestati i reati di contrabbando aggravato e contraffazione, anche in considerazione delle dichiarazioni ritenute non verosimili rese dal conducente.



Secondo le stime, la vendita al dettaglio della merce avrebbe generato un’evasione fiscale pari a circa 1,4 milioni di eurotra accise e IVA. L’operazione si inserisce nell’attività di controllo economico del territorio svolta dalla Guardia di Finanza, finalizzata alla tutela dell’Erario, degli operatori economici regolari e della salute dei consumatori. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’indagato deve presumersi non colpevole fino a sentenza definitiva.