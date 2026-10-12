(ANSA) - SEOUL, 12 OTT - La Corea del Sud ha reso noto che la Corea del Nord ha lanciato 'diversi missili balistici' verso il Mar del Giappone. "Le nostre forze armate hanno rilevato il lancio di diversi missili balistici dall'area di Pyongyang in direzione del Mare Orientale", ha dichiarato in un comunicato lo Stato Maggiore Congiunto, riferendosi al Mar del Giappone. "Le nostre forze armate hanno intensificato la sorveglianza e la vigilanza in previsione di possibili ulteriori lanci", ha aggiunto. (ANSA).