(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, secondo Andrea Sempio, ora indagato dalla Procura di Pavia per lo stesso delitto. "Secondo me la condanna è giusta - ha detto intervistato a Porta a Porta, in onda stasera - Ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente. Alcune cose che vengono sollevate non mi convincono. Mi sembra che siano più logiche e spiegate come sono state spiegate ai tempi" ha aggiunto. (ANSA).