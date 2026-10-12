(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Legali e consulenti di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, metto a punto le loro mosse in vista del 18 ottobre, giorno in cui scadono i termini per il deposito di memorie e contro consulenze. Nel pomeriggio è in programma una riunione tra i legali e i consulenti di Sempio per decidere a quali e quanti punti rispondere alle ulteriori relazioni depositate dai pm di Pavia per rafforzare la loro ipotesi. Dopo la chiusura dell'inchiesta, la seconda, sul delitto per il quale è stato condannato a 16 anni di carcere il fidanzato Alberto Stasi e di cui ora i pm pavesi offrono una rilettura, nei confronti di Sempio si profila, forse già nelle prossime settimane, la richiesta di rinvio a giudizio. (ANSA).