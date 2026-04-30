(ANSA) - MILANO, 30 APR - Andrea Sempio non riesce "a capacitarsi" anche "di questo movente sessuale" e ripete "ma se io non avevo rapporti con questa ragazza, rapporti nel senso sociale, non si capisce da dove deducano un movente sessuale", dato che lui, poi, "non la frequentava, non la vedeva spesso, anzi, quando lui andava in casa, Chiara Poggi era a lavorare". Così l'avvocata Angela Taccia, che assiste il 38enne col legale Liborio Cataliotti, riporta il pensiero del nuovo indagato nell'inchiesta pavese, aperta da oltre un anno, sul caso di Garlasco, con riferimento all'imputazione che gli è stata notificata ieri con l'invito a comparire per il 6 maggio. (ANSA).