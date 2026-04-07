(ANSA) - MILANO, 07 APR - Non risulta essere agli atti dell'inchiesta milanese Hydra il selfie di Giorgia Meloni con Gioacchino Amico, il presunto referente del clan senese in Lombardia, ora pentito, tra gli imputati al processo nel quale si ipotizza un'alleanza strutturale tra Camorra, Cosa Nostra e 'Ndrangheta per fare affari sul territorio lombardo. Le nuove verifiche effettuate oggi, dopo la pubblicazione dell'immagine, hanno confermato che quella foto scattata a una convention di FdI nel 2019, a Milano, non è presente nel fascicolo. Sulla foto non è escluso che i pm che indagano sui presunti rapporti tra mafia e politica dispongano altri accertamenti per verificare che, eventualmente, non sia un fotomontaggio. Al momento inoltre, anche in base ai primi interrogatori dei pentiti che hanno deciso di collaborare con i pm della Dda, non ci sono elementi che possano portare all'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, dimessosi per una indagine da cui è emersa una sua partecipazione in una società che controllava un ristorante, La bisteccheria d'Italia, collegata a Mauro Caroccia, condannato definitivamente per legami con il clan mafioso Senese di Roma. (ANSA).