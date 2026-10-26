BERGAMO. Secondo l'accusa ha sottoposto la compagna, una 24enne messicana, a minacce, percosse e violenza sessuale fino a indurla a lasciare l'Italia per paura. Per lui, italiano di 25 anni, il gip del Tribunale di Bergamo ha disposto gli arresti domicilirari. L'indagine della Squadra mobile era partita dall'intervento di una volante nell'abitazione dell'uomo. Ad allertare il 112 era stata la giovane, soccorsa e poi trasferita in ospedale da dove era uscita con una prognosi di 5 giorni.

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire una rapida escalation di controllo, intimidazioni e violenze che sarebbe iniziata sin dai primi giorni della relazione. Il 25enne, residente a Bergamo, avrebbe progressivamente limitato la libertà della compagna, impedendole di uscire da sola e sottoponendola a insulti, minacce di morte e ripetute aggressioni fisiche, con schiaffi e pugni.

Nel contesto di prevaricazioni e minacce le ripeteva di essere "di sua proprietà": il giovane la spaventava millantando presunte conoscenze tra le forze dell'ordine e dicendole che quini nessuno avrebbe creduto alle sue accuse. Il 25enne è accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori e lesioni.