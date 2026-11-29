(ANSA) - MADRID, 29 NOV - "Uno spoglio al cardiopalma, con molti seggi che si decideranno sul filo di lana". Così Miguel Tellado, segretario generale del Partito popolare e direttore della campagna elettorale di Alberto Nunez Feijoo ha descritto i risultati delle elezioni spagnole, in dichiarazioni al quartier generale del Pp, in Calle Genova a Madrid, senza rispondere a domande. Tellado ha celebrato la partecipazione record, definendola "storica, come storiche sono queste elezioni, proprio come chiedevamo nel Pp". Il numero 2 dei popolari ha aggiunto che il partito attende i risultati "con enorme entusiasmo", ma anche "con la serenità propria di chi ha dato tutto". Nessun trionfalismo, dunque, in attesa dello spoglio, anche se per i popolari il sentimento prevalente è che "la strada indica chiaramente un cambiamento". (ANSA).