(ANSA) - TRIESTE, 15 SET - Il Servizio Profilassi delle Malattie Infettive di Asugi ha diffuso oggi una nota per comunicare che sono stati segnalati casi di salmonellosi tra persone che hanno partecipato al convegno "I Balcani si incontrano a Trieste" tenutosi il 9 settembre scorso nel Palazzo della Regione Fvg, e che hanno pranzato poi al ristorante dell'hotel "Savoia Excelsior Palace" di Trieste. Le infezioni da salmonella, spiega Asugi, sono patologie causate da batteri, trasmesse per via oro fecale, che si manifestano con diarrea, accompagnata talvolta da febbre, nausea, vomito e dolori addominali. Il periodo di incubazione è generalmente breve (da poche ore a qualche giorno). Il Servizio Profilassi ha invitato, chiunque abbia un quadro medico compatibile con i sintomi descritti, di rivolgersi alla stessa Struttura (profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it, telefono 04039974080 - 040/3997689. Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.00 per i residenti a Trieste; oppure infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it, telefono 0481592836, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.00 per i residenti a Gorizia). Per i residenti fuori regione Asugi raccomanda di contattare il proprio medico di medicina generale e/o con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio. (ANSA).