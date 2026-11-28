(ANSA) - PECHINO, 28 NOV - Si sono chiusi alle 16 locali (le 9 in Italia) i seggi per le elezioni amministrative a Taiwan. È iniziato lo spoglio delle schede, con i primi risultati attesi in serata. Particolare attenzione è rivolta alla corsa per la carica di sindaco di Taipei, dove il confronto tra i candidati potrebbe concludersi con un margine molto ristretto. Le consultazioni si svolgono in tutta l'isola e riguardano il rinnovo delle amministrazioni locali. Il ministero della Difesa di Taipei ha rilevato 33 incursioni di aerei militari cinesi, otto navi della Marina di Pechino e quattro unità governative nelle 24 ore fino alle 6 di sabato mattina. Dei 33 velivoli, 27 hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, entrando nelle zone di identificazione della difesa aerea settentrionale, centrale, sudoccidentale e orientale dell'isola. (ANSA).