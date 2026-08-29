(ANSA) - SAN SEVERO, 29 AGO - Per oltre un decennio un imprenditore agricolo di San Severo, nel Foggiano, sarebbe stato costretto a pagare continue somme di denaro per poter disporre dei propri terreni e lavorare senza subire danneggiamenti. I carabinieri hanno eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, un uomo di 61 anni e una donna di 27, entrambi di San Severo, accusati di concorso in estorsione e tentata estorsione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia e condotte dalla Sezione Operativa dei carabinieri di San Severo, sono partite dalla denuncia della vittima. Le richieste estorsive sarebbero iniziate nel 2014, subito dopo l'acquisto dei fondi agricoli da parte dell'imprenditore. Le pretese economiche sarebbero state inizialmente avanzate da uno degli indagati come dazioni "normali" per poter "stare tranquillo". Temendo ritorsioni, ostacoli all'attività o danni alle coltivazioni, la vittima ha assecondato le richieste per anni. La svolta è arrivata nell'aprile del 2026, quando gli indagati avrebbero iniziato a pretendere importi sempre più alti, calcolati in base all'estensione e alla tipologia delle colture. A quel punto, l'imprenditore ha deciso di non pagare più e di denunciare. I riscontri investigativi hanno confermato il racconto della vittima portando ai due arresti. Per il 61enne è stato disposto il carcere, per la 26enne gli arresti domiciliari. (ANSA).