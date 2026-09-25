(ANSA) - TRIESTE, 25 SET - "È una vera e propria svolta per il sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia. Quello che per anni abbiamo costruito e finanziato a livello regionale viene oggi riconosciuto dallo Stato e diventa parte integrante del sistema scolastico nazionale. Inoltre, siamo l'unica Regione cui viene riconosciuta questa autonomia organizzativa". Lo dicono il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen commentando lo schema di decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento contiene specifiche disposizioni che riconoscono alla Regione Fvg "la possibilità di intervenire con proprie risorse per rafforzare il personale scolastico, potenziare l'offerta formativa e sostenere le scuole bilingui italiano-tedesco", sottolineano in Regione. Per Fedriga e Rosolen, "viene riconosciuta ufficialmente la specificità del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, consentendo al modello costruito in questi anni di entrare a pieno titolo nell'ordinamento dello Stato: un fondamentale passaggio di un percorso avviato oltre 15 anni fa all'interno della Commissione paritetica per dare risposta alle esigenze concrete e territoriali della nostra scuola", affermano. Il "riconoscimento si traduce in maggiore autonomia, in un rafforzamento delle risorse d'organico con più personale e nel consolidamento del ruolo centrale delle scuole bilingui italiano-tedesco". (ANSA).