(ANSA) - VICENZA, 05 OTT - La sede del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss8 Berica e centro vaccini di Vicenza, che si trova nel quartiere di San Lazzaro, è stata presa di mira dal movimento No Vax. Si tratta di un nuovo attacco dopo quello messo in atto negli anni scorsi, sempre ai danni della stessa sede. "Medici pro vax boia nazisti", e ancora: "I vaccini scoppiano il cuore dei bambini': questo il tenore degli slogan lasciati dagli attivisti e vergati con della vernice rossa sui muri esterni. Su quanto accaduto sta indagando la Digos di Vicenza. (ANSA).