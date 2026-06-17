(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Quattro attivisti di Extinction Rebellion rischierebbero il processo per la scritta 'Life Not War' realizzata nel marzo 2025 su una ciminiera dismessa all'interno dello stabilimento Leonardo di corso Marche, a Torino. L'azienda - riferisce Extinction Rebellion in una nota - li ha denunciati per imbrattamento e il 22 giugno è fissata al tribunale di Torino l'udienza predibattimentale. Secondo quanto riportato dal movimento ambientalista, la scritta era stata realizzata su un pilone di cemento in disuso all'interno del complesso industriale ed era stata rimossa nel giro di poche ore, con un costo di circa 10 mila euro. "Una delle aziende che più in questi anni ha tratto profitti dall'escalation bellica globale, vuole portare a processo quattro persone per aver scritto su un pilone di cemento abbandonato che servono investimenti nella vita e non nella guerra", afferma Extinction Rebellion. "Se c'è un messaggio che emerge da questa vicenda è che Leonardo ha scelto ancora una volta la direzione contraria: War Not Life". Il movimento sostiene che la protesta del marzo 2025 fosse finalizzata a denunciare le responsabilità di Leonardo e del governo italiano nella vendita di armi e l'aumento delle risorse destinate al riarmo a discapito degli investimenti per la transizione ecologica e la sicurezza sociale. (ANSA).