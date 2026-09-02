(ANSA) - TORINO, 02 SET - "Pedofilo infame, in mano al popolo". È la scritta fatta con vernice spray verde comparsa sulle serrande abbassate del minimarket di Torino dove sabato 28 agosto si sarebbero consumate due violenze sessuali da parte di un commesso di 42 anni, una delle quali ai danni di una tredicenne. L'uomo era stato fermato su ordine della procura, ma il gip, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. La chiusura del negozio non è però conseguenza di un provvedimento della polizia. Da alcuni giorni sono in corso accertamenti tecnici e amministrativi sulla gestione dell'attività. Durante i controlli sono emerse alcune irregolarità, tra queste il mancato pagamento delle bollette dell'energia elettrica, con il distacco della corrente e lo spegnimento dei frigoriferi. Le serrande sono state quindi abbassate. Gli accertamenti della polizia proseguono. Dall'esito dei controlli, a quanto si apprende, verrà deciso se adottare un provvedimento di chiusura, misura che al momento non è stata disposta. (ANSA).