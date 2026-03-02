(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Conquista al debutto il primo posto degli incassi al cinema del week end , Scream 7 di Kevin Williamson, con il ritorno nella saga horror di Neve Campbell. Il film (che ha conquistato la vetta anche nella classifica Usa) registra 1.301.676 euro in quattro giorni (per un totale di 1.551.802 euro, comprese le anteprime) secondo i dati Cinetel. Scende al secondo posto 'Cime tempestose', il film tratto dal celebre romanzo di Emily Bronte con Margot Robbie e Jacob Elordi con 1.074.176 euro nel fine settimana, arrivando così a 9.712.224 euro in tre settimane. Giù di una posizione, dalla seconda alla terza, anche la commedia Rental family - nelle vite degli altri' di Hikari con Brendan Fraser con 497.710 euro che lo portano a 1.237.537 euro in due settimane. Al quarto posto (era terzo una settimana fa) troviamo 'Hamnet - Nel nome del figlio' di Chloé Zhao, che continua a vincere premi (l'ultimo in ordine di tempo l'Actors Award come migliore attrice protagonista a Jessie Buckley) con 435.815 euro nel week end e 2.717.739 in quattro settimane di programmazione. Sale di uno scalino dal sesto al quinto, il film animato 'Goat - Sogna in grande' di Tyree Dillihay con 337.811 euro e un complessivo in tre settimane di 1.458.242 euro. Giù di una posizione, dalla quinta alla sesta invece la come commedia gialla 'Agata Christian - Delitto sulle nevi' di Eros Puglielli con Christian De Sica che totalizza 227.640 euro nel fine settimana per un totale di 3.569.941 euro in quattro settimane. Passa dal quarto al settimo posto Le cose non dette di Gabriele Muccino che con i 226.079 euro di questo weekend arriva a 6.712.897 euro in cinque settimane. Scende di una posizione, dalla settima all'ottava, l'action 'Missione Shelter' di Ric Roman Waugh, con 177.057 euro e complessivamente 596.613 euro in due settimane. Si conferma al nono posto 'Il mago del Cremlino - Le origini di Putin' di Olivier Assayas con 142.091 euro per un bottino in tre settimane di 863.384 euro. Chiude la top ten (era ottava la scorsa settimana) la commedia 'Lavoreremo da grandi' di e con Antonio Albanese che ha incassato 141.232 euro nel week end per un totale in quattro settimane di 1.993.398 euro. Complessivamente il box office nel week end dal 26 febbraio al 1 marzo ottiene 5.745.245 euro, in calo del 24% rispetto al fine settimana precedente e del 29,42% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. (ANSA).