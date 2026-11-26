(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Una scossa di terremoto magnitudo 2.3 è stata registrata dai sismografi nella notte - poco dopo le 4 - nell'area dei Campi Flegrei, a pochi chilometri da Pozzuoli. Il sisma, che è stato localizzato ad una profondità di 4 km, non ha prodotto danni di rilievo ma è stato comunque avvertito dalla popolazione soprattutto nell'area confinante con Napoli, vicino Bagnoli. In via Napoli, in particolare, diversi residenti hanno detto di essere stati svegliati da un boato che ha preceduto la scossa. Non si segnalano emergenze. (ANSA).