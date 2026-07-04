(ANSA) - SALGAREDA, 04 LUG - Due persone hanno perso la vita oggi a Salgareda (Treviso) a causa dell'impatto della motocicletta sulla quale viaggiavano con un'automobile che precedeva. Le vittime sono Francesco Paolo Fecarotta, di 37 anni, di Villorba (Treviso) ed una donna che non è stata ancora identificata. Il decesso è sopraggiunto prima dell'arrivo dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, l'urto sarebbe avvenuto nel momento in cui l'automobilista ha rallentato forse per intraprendere una manovra di uscita dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e la polizia stradale. (ANSA).