(ANSA) - TREVISO, 24 GIU - Un uomo è morto e sette persone sono rimaste ferite in un incidente tra due vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano, in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri, uno dei due veicoli si è ribaltato. La vittima è un uomo di 66 anni. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili Del Fuoco del distaccamento di Montebelluna (Treviso) per liberare i feriti dalle lamiere e affidarli alle cure del personale sanitario del Suem 118, presente anche con l'elisoccorso. Sul posto i Carabinieri di Montebelluna per i rilievi di competenza. (ANSA).