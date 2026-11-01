(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - Un uomo di 56 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Veseri a Massa di Somma (Napoli). Nell'impatto sono rimasti feriti lievemente la compagna di 53 anni ed un suo nipote di 3 anni, che è stato portato all'ospedale Santobono di Napoli. Tutti e tre erano a bordo di una piccola utilitaria che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della caserma di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione radiomobile di Torre del Greco, si è scontrata con un'auto. Le persone che erano a bordo di quest'ultima macchina - secondo quanto si apprende - si sarebbero allontanate. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per rintracciarle. Per il 56enne, residente a San Sebastiano al Vesuvio, non c'è stato nulla da fare: è purtroppo deceduto sul colpo. La compagna ed il nipotino sono stato portati all'ospedale del Mare. La donna ha riportato ferite lievi mentre per il piccolo è stato portato, per ulteriori accertamenti, all'ospedale pediatrico Santobono e poi dimesso, con una prognosi di sei giorni. (ANSA).