(v. 'Si schiantano con l'auto, muoiono...' delle 18.18) (ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Nella notte di giovedì scorso era rimasta coinvolta, a Riccione, in un incidente stradale in cui era rimasta gravemente ferita e poi condotta in elisoccorso all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena per essere ricoverata in Rianimazione. A quattro giorni di distanza, è morta, la studentessa 18enne vittima dello schianto avvenuto nella città romagnola, verso le 23.30, all'incrocio tra via Castrocaro e via Monte Bianco, in zona parco delle Resistenza. A scontrarsi erano state un'auto e uno scooter, condotto dalla giovane. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118: vista la gravità delle ferite riportate la ragazza era stata trasportata in elicottero al 'Bufalini'. Lo scontro tra i due mezzi, al vaglio della Polizia Locale, potrebbe essere stato causato di una mancata precedenza. Aperto, a quanto appreso, un fascicolo per omicidio colposo. (ANSA).