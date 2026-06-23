(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 23 GIU - Il gip di Lucca ha convalidato l'arresto di Luigi Giordano, il 27enne conducente del Suv che ha travolto sul lungomare di Marina di Pietrasanta lo scooter con Gabriele Martini, 17 anni, deceduto sull'asfalto, e ha stabilito la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento da Forte dei Marmi e prescrizione della permanenza domiciliare notturna dalle ore 21 alle ore 7 nella casa che aveva preso in affitto in Versilia. La decisione ha fatto seguito all'udienza per la convalida e all'interrogatorio di garanzia. Il 27enne è indagato per omicidio stradale, omissione di soccorso aggravata dalla fuga dopo l'incidente e lesioni gravi: quest'ultimo reato per aver provocato ferite all'amico 17enne che era sullo scooter con Gabriele Martini. Il conducente si era costituito ad una volante della Polizia sabato pomeriggio a Forte dei Marmi, molte ore dopo da quando si era allontanato a piedi dal luogo dell'incidente con due amiche. Le due donne sono state denunciate dai carabinieri per omissione di soccorso. Il pm che segue il caso è Antonio Mariotti della procura di Lucca, mentre l'interrogatorio al conducente del Suv lo ha effettuato la magistrata Raffaella Poggi. (ANSA).