(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 20 GIU - Arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, 27 anni, che la notte scorsa era alla guida del suv che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava il 17enne Gabriele Martini, deceduto. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo. Questi gli sviluppi delle indagini dei carabinieri di Viareggio sulla vicenda. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati in giornata. Luigi Giordano è ora ristretto in una camera di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Viareggio mentre le sue amiche, denunciate a piede libero, hanno potuto lasciare gli uffici dell'Arma. Inoltre, secondo quanto emergerebbe, il 27enne conducente del suv sarebbe risultato negativo sia all'alcoltest sia al test tossicologico. (ANSA).