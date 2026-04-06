(ANSA) - BOLOGNA, 06 APR - Un giovane di 21anni è morto e altri sette sono rimasti feriti, di cui una in maniera grave, in un incidente avvenuto ieri sera attorno alle 23 sulla diramazione dell'A14 per Ravenna. Secondo la prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro fra auto, sulla corisa nord. Un ragazzo di 21 anni è morto sul colpo, una ragazza di 20 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna. Gli altri sei (tre ragazzi e tre ragazze, tutti fra i 20 e i 25) sono stati portati negli ospedali di Cesena e Ravenna, in condizioni di media gravità. (ANSA).