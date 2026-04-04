- ROMA, 04 APR - Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Roma, in via Tuscolana. Due le vittime: una donna di 50 anni alla guida di una delle due macchine coinvolte nello schianto e un ragazzo di 16 anni a bordo dell'altra. Ferite le figlie della donna che sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco: una ventenne e l'altra di 11 anni, trasportate al Policlinico Umberto I. Ferito anche il conducente dell'altra auto: un ragazzo di 19 anni portato al Policlinico Tor Vergata, sottoposto agli accertamenti di rito. L'incidente è avveuto in via Antonino Anile. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che ha avviato indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.