(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di uno scontro fra auto avvenuto ieri sera attorno alle 21.45 a Pontegradella, alle porte di Ferrara. Secondo quanto ricostruisce la Nuova Ferrara, si è trattato di uno scontro frontale molto violento fra due auto: uno uomo di 30 anni, originario della Tunisia, è morto subito dopo lo scontro. Ferite in maniera seria altre tre donne, fra cui una 34enne che sarebbe la più grave e che sono state portate in ospedale. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).