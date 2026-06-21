(ANSA) - TRIESTE, 21 GIU - Un giovane motociclista, di 19 anni, originario della provincia di Venezia è morto nel primo pomeriggio di oggi a Prata di Pordenone dopo che la moto sulla quale stava viaggiando si è scontrata con un'automobile, una Fiat Cubo. L'incidente è avvenuto in via Oderzo, all'altezza di un distributore di benzina. Alla guida dell'auto c'era una donna, di Pordenone, di 28 anni. Lo riportano i media locali. Vani sono stati i tentativi di rianimare sul posto il giovane eseguiti dal personale medico-sanitario accorso. I Carabinieri indagano e stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'incidente; hanno ovviamente sequestrato sia la moto che l'automobile. Sul posto hanno operato anche i Vigili del fuoco. (ANSA).