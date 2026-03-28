(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Un uomo di 46 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale Sp 23, nel territorio comunale di Bogogno (Novara), nel tratto che porta ad Agrate Conturbia. L'allarme è stato lanciato da altri automobilisti alle 19.20. Nello scontro, avvenuto tra un'automobile e una moto, ha perso la vita il centauro, residente nella zona. Inutili i soccorso del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. A bordo dell'autovettura viaggiavano altre due persone: un uomo di 49 anni, trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero con ferite di media gravità, e un ragazzo di 15 anni, con ferite lievi. Sul posto anche i carabinieri di Gattico per i rilievi del caso. (ANSA).