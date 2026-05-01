(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - Scontro a fuoco, ieri sera a ridosso della mezzanotte, in via Francesco Saverio Correra, a Napoli. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni, che stavano verosimilmente passeggiando in strada, sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, le ragazze entrambe napoletane ed incensurate, sono state trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale Cto. La 23enne è ancora ricoverata mentre l'altra ragazza, dalla quale è stata estratta un'ogiva dalla gamba, è stata ritenuta guaribile in venti giorni. (ANSA).