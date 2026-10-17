Due agenti della Digos, due altri agenti in borghese e un dirigente della Polizia di Stato sono rimasti feriti negli scontri di oggi a Milano. Al momento però non si hanno ancora numeri ufficiali. Il 118 ha soccorso nella zona di piazza Duomo e Cordusio una ventina di persone, la metà delle quali trasportate al pronto soccorso in codice verde e giallo. Due degli agenti sono stati colpiti da cubetti di porfido alla testa e hanno avuto bisogno di punti. Uno dei due è restato in servizio nonostante fosse sanguinante. (ANSA).