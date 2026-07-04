(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Sono circa una cinquantina gli ultras identificati dagli investigatori della polizia nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima del derby di Torino, il 24 maggio scorso. Le posizioni degli ultras sono ora al vaglio degli inquirenti. Lo si apprende da fonti informate. Le indagini della Digos di Torino e della Squadra mobile si sono concentrate su due filoni: i disordini tra ultras e forze dell'ordine e il ferimento del 36enne Marco Leonardo Basoccu. In base alle indagini coordinate dalla procura di Torino, il tifoso juventino fu colpito alla testa da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo da un poliziotto del reparto mobile, per il quale il gip dovrà pronunciarsi sulla richiesta di arresti domiciliari. Da quanto si apprende, la maggior parte degli ultras identificati apparterrebbe alla tifoseria organizzata della Juventus. Nelle ore e nei giorni successivi al derby erano già stati arrestati dieci tifosi bianconeri, in flagranza e in flagranza differita, appartenenti ai gruppi Viking e Drughi. Dopo la scarcerazione, nei loro confronti erano stati disposti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. (ANSA).