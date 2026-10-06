(ANSA) - STRASBURGO, 06 OTT - Barricate, lancio di lacrimogeni e cariche al corteo degli studenti a Strasburgo. Dopo una marcia pacifica e partecipata da migliaia di persone, tra cui alcune delegazioni di europarlamentari di sinistra, diverse centinaia di studenti hanno raggiunto la zona dell'Università e da rue du Marechal Juin hanno tentato di dirigersi nuovamente in centro. Lì sono stati fermati dal lancio di lacrimogeni da parte di alcune unità in assetto antisommossa della polizia nazionale. Gli studenti, dopo aver costruito delle barricate con cassonetti e materiale di cantiere, hanno cominciato a lanciare oggetti e pietre verso gli agenti che hanno risposto con gas lacrimogeno. Dopo diversi minuti di scontro, la polizia è riuscita a liberare la strada spingendo gli studenti all'interno dei giardini dell'università senza però affrontarli direttamente con l'uso di scudi e manganelli. Poco prima degli scontri, in coda al corteo, restavano gli eurodeputati della France Insoumise Emma Fourreau e Anthony Smith. (ANSA).