(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - Sono stati tutti convalidati dal gip del Tribunale per i minorenni di Bologna gli arresti dei quattro ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, fermati sabato durante i disordini avvenuti nel corso della manifestazione organizzata da Carrelli Vuoti nel capoluogo emiliano. Per tre di loro il giudice ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa, con la possibilità di uscire per frequentare la scuola. Per il quarto, un 17enne di origine pakistana, difeso dall'avvocato Antonio Francesco Rizzuto e ospite di una comunità per minori non accompagnati a Bologna, sono state invece applicate alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo di permanenza nella struttura e il divieto di uscire nelle ore notturne. Tra gli arrestati ci sono due ragazzi bolognesi che vivono con le rispettive famiglie e frequentano le scuole superiori e una 16enne di origine tunisina residente a Imola, anche lei studentessa. Le imputazioni provvisorie contestate ai quattro minorenni, incensurati sono, per tutti, di resistenza a pubblico ufficiale. Le decisioni sono arrivate al termine delle udienze di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. I quattro erano stati inizialmente accompagnati al Centro di prima accoglienza (Cpa) in seguito agli arresti effettuati durante la manifestazione di sabato. (ANSA).