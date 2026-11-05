(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Sono tornati liberi sei dei 35 minorenni arrestati durante i disordini a Milano avvenuti tra il 17 e il 18 ottobre scorsi e per i quali era stato disposto o il collocamento in comunità o l'obbligo della permanenza in casa. Un settimo ragazzino, invece, è stato scarcerato e ora è in una struttura ad hoc. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame minorile, all'esito delle udienze di ieri relative ai primi otto ricorsi con cui è stato chiesto di annullare i provvedimenti disposti nell'immediatezza dei saccheggi e delle devastazioni, ritenendo non più attuali le esigenze cautelari. Per un ottavo ragazzo, scarcerato dal gip perché riconosciuto erroneamente indicato quale responsabile, l'ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata annullata dal Riesame ed è stata disposta la trasmissione degli atti in Cassazione in quanto l'ufficio della procura ha impugnato. La prossima settimana si discuteranno altri ricorsi. (ANSA).