(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Ci sono altri sei maggiorenni arrestati ieri per i disordini in centro a Milano, sempre per le accuse di devastazione e saccheggio e resistenza pluriaggravata, e sono quindi 11 i maggiorenni arrestati in due giorni di guerriglia urbana. E' questo il dato che emerge finora dalla Procura di Milano. La pm di turno Aurora Stasi, nelle indagini coordinate con il procuratore Marcello Viola, inoltrerà nelle prossime ore al gip la richiesta di convalida degli arresti e di custodia cautelare in carcere. (ANSA).