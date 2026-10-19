(ANSA) - MILANO, 19 OTT - La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per i cinque maggiorenni, ragazzi tra i 18 e i 20 anni, arrestati sabato per la guerriglia urbana in centro. Sono accusati, a vario titolo, di resistenza pluriaggravata e devastazione e saccheggio. La richiesta, firmata dalla pm Giovanna Cavalleri, che segue le indagini della Polizia con il procuratore Marcello Viola, è salita all'ufficio gip e il giudice dovrà fissare gli interrogatori. (ANSA).