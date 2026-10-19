(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "Hanno dato prova di una assoluta disinvoltura ad improvvisare azioni distruttive di rara violenza", mostrato "una significativa capacità criminale" e incapacità di "autocontrollo" i maggiorenni arrestati l'altro ieri per i disordini in centro a Milano per aver lanciato cestini, sampietrini e altri oggetti contro le forze dell'ordine. Così la Procura negli atti con cui ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura del carcere per alcuni dei 5 giovani. Uno, emerge dalle carte, è persino entrato in azione con il volto coperto da un passamontagna raffigurante il volto di un noto calciatore. (ANSA).