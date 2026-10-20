(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Sono stati collocati in comunità o ai domiciliari, ovvero è stato disposto l'obbligo di permanenza in casa, gli 11 minorenni arrestati con le accuse a vario titolo di devastazione e saccheggio e di resistenza pluriaggravata per i disordini di sabato scorso a Milano. Lo hanno deciso nel pomeriggio due gip del Tribunale dei minorenni che, dopo gli interrogatori di oggi, hanno convalidato l'arresto e applicato le misure cautelari. In alcuni casi hanno rigettato la richiesta del carcere avanzata dalla Procura. (ANSA).