(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Sono cominciati al Palazzo di giustizia di Torino gli interrogatori precautelari dell'inchiesta sugli scontri avvenuti nel capoluogo piemontese il 31 gennaio scorso durante una protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L'incombenza riguarda diciannove indagati di Torino e altre località italiane. La procura ha chiesto l'emissione di due ordini di custodia cautelare in carcere e otto agli arresti domiciliari, più nove misure restrittive. Gli incidenti ebbero luogo quando una parte del corteo si riversò in corso Regina Margherita per avvicinarsi allo stabile in cui fino al momento dello sgombero era insediato il centro sociale. A carico di uno dei diciannove indagati è stata mossa l'accusa di tentato omicidio in relazione all'incendio di una camionetta delle forze dell'ordine: per gli investigatori sarebbe stata anche ostacolata la fuga dell'agente a bordo. (ANSA).