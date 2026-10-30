(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Sono circa 100mila, secondo le stime dell'Usb, i manifestanti scesi in piazza a Roma in occasione dello sciopero generale. Il corteo di studenti e lavoratori, partito da piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, è poi tornato nuovamente nella zona della stazione dopo aver attraversato le strade della Capitale. La manifestazione si è diretta verso il Colosseo, dove proseguirà la mobilitazione. "Ma noi oggi non torniamo a casa. Occuperemo via dei Fori Imperiali", hanno annunciato i promotori della protesta dal tir che guida il corteo. L'iniziativa di Usb e del coordinamento Lotta per la casa prevede di piantare le tende nella via che porta al Colosseo. 'Ci fermiamo a via dei Fori Imperiali, rimarremo fino a domenica per un assemblea nazionale'. (ANSA).