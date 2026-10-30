(ANSA) - ANCONA, 30 OTT - Un minuto di silenzio per ricordare Sofiane Boutraa e Kabir Mohidul, i due operai della Fincantieri morti a causa di un incidente avvenuto la sera del 29 settembre scorso mentre lavoravano nello stabilimento di Ancona. "Ricordiamo i nostri due fratelli e ci stringiamo attorno al dolore delle loro famiglie, Ancona non dimentica", ha affermato al microfono un attivista. Il corteo contro il carovita è partito da piazza Ugo Bassi e attraverserà alcune vie del centro della città per concludersi in piazza Stamira. Il corteo espone in testa uno striscione con la scritta "Le monde est à nous", tra bandiere e cartelli: "Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti", "L'istruzione non è un costo ma un investimento" e "Il silenzio è complice": sono alcune scritte che compaiono sui cartelli mostrati durante la manifestazione. (ANSA).