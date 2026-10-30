(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 OTT - "Abbassate le armi, alzate i salari". E' lo striscione che ha aperto stamattina la manifestazione promossa da Cobas, Usb e movimenti studenteschi a Campobasso nel giorno dello sciopero generale: a partecipare al corteo che ha attraversato le vie del centro alcune centinaia di studenti. "La nostra protesta - hanno rimarcato gli esponenti locali del Collettivo dal Basso - è contro economia di guerra, caro vita, precarietà giovanile e repressione del dissenso. Continui tagli a sanità pubblica e trasporti per sostenere i costi necessari a nutrire il settore bellico - hanno aggiunto - causano un conseguente aumento del costo della vita. I padroni si arricchiscono e le infrastrutture crollano, pezzo dopo pezzo, sulla testa di chi deve imparare a vivere con uno stipendio mangiato dall'inflazione". Non sono mancati riferimenti al mondo della scuola. "Il sistema dell'istruzione viene abbandonato e ai giovani non vengono lasciate che le briciole di quello che lo Stato continua a chiamare futuro". (ANSA).