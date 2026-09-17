(ANSA) - ROMA, 17 SET - Botta e risposta tra il leader di Iv Matteo Renzi e la premier Giorgia Meloni sul bollo auto. "Eliminare il bollo per alcune categorie di auto e per i motorini è una buona idea. Abbassare le tasse è sempre una buona idea. Dieci anni fa eliminammo Imu prima casa, Irap costo del lavoro, abbassammo il canone facendolo pagare meno ma tutti, demmo gli 80€. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire i soldi ai cittadini. E lei mi dava del 'venditore di pentole'!", afferma su X Renzi, postando un tweet di Giorgia Meloni del maggio 2016 in cui lei scriveva "Siamo in piena campagna elettorale, è appena stato arrestato un sindaco del Pd e Renzi prontamente si collega a Facebook per annunciare che vuole abolire il bollo auto e tagliare l'Irpef. Il mago della distrazione di massa. Secondo voi è o non è un venditore di pentole?". A stretto giro, in mattinata, la premier gli risponde sui social: "Bravo Matteo. Oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare". La controreplica del leader di Italia viva non si fa attendere: "Mi fa piacere che mi segui sui social - scrive rivolto alla presidente del Consiglio - Io ho realizzato 80 euro, industria 4.0, Irap costo del lavoro, Imu prima casa. Tu hai annunciato molto, hai realizzato poco". (ANSA).