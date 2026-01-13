(ANSA) - FLACHAU, 13 GEN - Lo slalom speciale notturno di Flachau e' stato vinto da una sempre più' incredibile MIkaela Shiffrin in 1.50.52. E' la sua sesta vittoria stagionale che la fa volare a quota 107 in carriera. Con lei sul podio l'altra statunitense Paula Moltzan in 1.50.93 l' austriaca Katharina Truppe in 1.51.17 Per l'Italia - nonostante un grave errore nella seconda manche - una molto combattiva Lara Della Mea ha chiuso ancora una volta come miglior azzurra , 11/a in 1.53.31. In classifica anche Martina Peterlini, 16/a in 1.54.35. La coppa del mondo passa ora in Italia per due gare veloci per le ragazze jet azzurre capitanate da Sofia Goggia: a Tarvisio sabato discesa e domenica superG. (ANSA).