(ANSA) - LILLEHAMMER, 21 MAR - L'azzurro Dominik Paris - 37 anni tra neppure un mese - ha vinto in 1.45.37 l'ultima discesa della stagione sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. E' la sua settima vittora su questa pista dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, la 25/a in carriera e soprattutto la 20/a in discesa: ora e' da solo il secondo miglior discesista della storia. Davanti a lui c'è' soltanto il leggendario austriaco Franz Klammer con 25 successi. Con questa vittoria Domme, scavalcando il compagno di squadra Giovanni Franzoni, sale anche sul terzo gradino del podio dei migliori velocisti della stagione. (ANSA).